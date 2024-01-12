В МО РФ рассказали о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины

Вооруженные силы РФ с 6 января нанесли 23 групповых удара, в том числе гиперзвуковыми комплексами “Кинжал”, по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что целями ударов были украинские военно-промышленные предприятия, которые производят, модернизируют и ремонтируют самолеты, беспилотники, бронетехнику, системы РСЗО и артиллерийские установки.«

"… Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", – отмечается в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, на уходящей неделе российские военные уничтожили 10 складов ВСУ с боеприпасами, добавили в министерстве.

Радио Sputnik сообщало, что в ВСУ признали невозможность сил ПВО полностью закрыть небо над Украиной.

Взято отсюда.