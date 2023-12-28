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В Молдавии захотели присоединиться к “реестру ущерба” по Украине

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В Молдавии захотели присоединиться к "реестру ущерба" по Украине

Решение Молдавии присоединилась к “реестру для подсчета” ущерба Украине от боевых действий поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер законодательного органа республики Игорь Гросу.

Ранее документ был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы.

Оппозиция выступала против присоединения страны к названному документу, несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента.«”Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата”, – цитирует РИА Новости Гросу.

На заседании парламента решение было принято голосами депутатов правящей партии “Действие и солидарность”. Оппозиция в заседании не участвовала.

Ранее радио Sputnik писало, почему глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС поспешить со сменой курса.

Взято отсюда.

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