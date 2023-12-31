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В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили паспорта РФ

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В МВД рассказали, сколько жителей новых регионов уже получили паспорта РФ

Около 90% жителей новых регионов уже получили паспорта граждан России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.«”Паспортизация граждан – первоочередная задача подразделений по вопросам миграции. Для ее решения развернуто девять объектов для печати паспортов непосредственно в новых субъектах, а также в близлежащих Крыму и Ростовской области. Принимаемые меры позволили документировать российскими паспортами уже порядка 90% жителей новых субъектов Российской Федерации. Эта работа продолжается”, – написала Волк в Telegram-канале.

По ее словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей развернута сеть из более чем 100 подразделений по вопросам миграции. При этом для документирования жителей, проживающих на отдаленных территориях, а также тяжелобольных, инвалидов и малоподвижных лиц организованы выездные мобильные группы, мобильные пункты и офисы.«”Для удобства граждан при получении государственных услуг в новых субъектах Российской Федерации проводятся мероприятия по организации приема сотрудниками органов внутренних дел в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг”, – добавила Волк.

Радио Sputnik узнало, какие субъекты Федерации могут составить новый макрорегион.

Взято отсюда.

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