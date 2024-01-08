Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Нацбанке Украины готовы присоединиться к обсуждению вопроса о мобилизации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Нацбанке Украины готовы присоединиться к обсуждению вопроса о мобилизации

Нацбанк Украины готов участвовать в обсуждении формулировок законопроекта о мобилизации, который предусматривает блокировку счетов уклонистов, заявил глава регулятора Андрей Пышный.

По его словам, темы мобилизации не входят в компетенцию Центробанка, но в законопроекте, внесенном в Раду в конце декабря, есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания уклонистов, и Нацбанк готов участвовать в обсуждении, чтобы в ходе дискуссии выйти “на оптимальный вариант формулировок”, пишет РБК.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что киевский режим при проведении мобилизации воспользуется методиками Гитлера.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

“Всего не хватает”. Генерал ВС США раскрыл кошмарный сценарий для Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зря надеются. В США объяснили, почему Украина обречена на поражение

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Готовая мишень”. Экс-аналитик ЦРУ о последствии “ударов возмездия” ВС РФ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Мы боремся не с народом”. Киеву не спровоцировать Москву, уверен эксперт

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это был огромный просчет”. В США отметили боевую мощь ВС России на СВО

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще четырех областях Украины

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

Система ПВО пресекла в Брянской области попытку атаки беспилотниками ВСУ

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Выбили двери, забрали”. Украинка рассказала о ночных рейдах военкоматов

09.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВСУ обстреляли промзону в Шебекино, сообщил белгородский губернатор

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix