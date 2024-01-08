Нацбанк Украины готов участвовать в обсуждении формулировок законопроекта о мобилизации, который предусматривает блокировку счетов уклонистов, заявил глава регулятора Андрей Пышный.

По его словам, темы мобилизации не входят в компетенцию Центробанка, но в законопроекте, внесенном в Раду в конце декабря, есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания уклонистов, и Нацбанк готов участвовать в обсуждении, чтобы в ходе дискуссии выйти “на оптимальный вариант формулировок”, пишет РБК.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что киевский режим при проведении мобилизации воспользуется методиками Гитлера.

Взято отсюда.