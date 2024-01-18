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В НАТО признали, что новые оборонные планы разработаны против России

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В НАТО признали, что новые оборонные планы разработаны против России

НАТО рассматривает Россию как одну из ключевых угроз альянсу, и новые оборонные планы, утвержденные на последнем саммите в Вильнюсе, разработаны на случай столкновения с Москвой, заявил глава Военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.«

"В наших оборонных планах, в нашей стратегии мы описываем две основные угрозы альянсу – это Россия и террористические группировки. Мы расцениваем Россию как угрозу НАТО… Именно этому и посвящены наши оборонные планы. Мы являемся оборонным альянсом и должны быть готовыми к этому, и мы готовы и продолжаем подготовку", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее немецкое издание Bild писало со ссылкой на “секретный документ” бундесвера, что Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО, который якобы может начаться в 2025 году.

Радио Sputnik писало, что Североатлантический альянс готовится к масштабным учениям, имитирующим начало третьей мировой войны.

Взято отсюда.

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