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В НАТО рассказали о риске конфликта в Арктике

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Адмирал НАТО Роб Бауэр: в Арктике может разгореться конфликт из-за РФ и КНР

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, альянс обеспокоен судоходством КНР по российскому Северному морскому пути, а также возможностью того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые», — отметил Бауэр.

До этого главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин говорил, что Россия за неполный 2023 год уже поставила Китаю 75 млн тонн российской нефти. Он отметил, что энергетика является важнейшим направлением сотрудничества между странами.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

город Горняк

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