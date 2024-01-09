В небе над Брянской областью сбит запущенный ВСУ беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.«

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал в Telegram-канале глава региона.

Представители оперативных служб работают на месте происшествия, добавил Богомаз.

Во вторник днем радио Sputnik сообщало о погибшей в результате обстрела ВСУ территории Курской области.

Взято отсюда.