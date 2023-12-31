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В ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками

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В ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками

Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население являются нарушением норм международного гуманитарного права, заявили в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду.«

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", – сказал собеседник РИА Новости.

Кроме того, в офисе представителя генсека ООН отметили, что подобные действия “следует осудить”.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода. Его назначили на 00:00 мск. Как сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва потребовала присутствия на заседании постпреда Чехии, чтобы тот объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

Радио Sputnik сообщало, какими ракетами, по данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали Белгород.

Взято отсюда.

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