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В Орле ликвидированы последствия атаки БПЛА на нефтебазу

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В Орле ликвидированы последствия атаки БПЛА на нефтебазу

В Орле ликвидированы последствия ночной атаки украинского беспилотника на нефтебазу, объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.«”В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб. Пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем”, – написал Клычков в Telegram-канале.

Ночью он сообщал, что городской объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке украинского беспилотника.

Позднее стало известно, что в результате удара дрона по нефтебазе начался пожар, площадь возгорания достигала 100 квадратных метров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минобороны отчитались об уничтожении 25 дронов за ночь над территорией РФ.

Взято отсюда.

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