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В Орле на объект топливной инфраструктуры упали два беспилотника

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В Орле на объект топливной инфраструктуры упали два беспилотника

Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.«

"На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем", – написал он в Telegram-канале.

В результате атаки пострадали три человека, здоровью которых нанесен вред средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь, добавил Клычков.

Накануне радио Sputnik сообщило подробности пресеченной атаки ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.

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