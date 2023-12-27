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В парламенте Франции обеспокоены неэффективностью САУ CAESAR на Украине

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В парламенте Франции обеспокоены неэффективностью САУ CAESAR на Украине

Член парламента Франции Каролин Коломбье направила обращение в Министерство вооруженных сил (Минобороны) республики с вопросом, планируется ли модернизация гаубицы CAESAR с учетом критики со стороны украинских военных, получивших 30 таких орудий, сообщает портал NosDéputés.fr, отслеживающий деятельность французских парламентариев.«

"Пушка CAESAR часто не позволяет украинским артиллеристам применять ее в боевых условиях из-за определенных уязвимостей, проявляющихся из-за рельефа местности: слишком большие размеры, делающие ее легкой мишенью для беспилотников, повышенная зависимость от спутниковой связи, потребность в уходе не на уровне требований к выносливости и т.д." – говорится в публикации.

Уточняется, что жалобы военнослужащих ВСУ на эти проблемы опубликовала газета Le Monde 14 декабря.

Коломбье спросила министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, планирует ли он просить производителя гаубиц – фирму Nexter – исправить эти недостатки, чтобы обеспечить боеспособность французских вооруженных сил и их союзников.

Ранее радио Sputnik писало, что Франция отказалась поставлять Украине свои основные танки Leclerc, так как французская техника плохо показала себя на поле боя.

Взято отсюда.

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