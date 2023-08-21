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В парламенте Германии призвали как можно скорее передать Украине ракеты Taurus

редактор01 mins

В бундестаге приветствовали договоренности о поставках истребителей F-16 ВСУ

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн поприветствовала договоренности о поставках Украине самолетов истребителей F-16 Нидерландами и Данией. Ее слова приводит Deutschlandfunk.

«Я очень рада, что Дания и Нидерланды пообещали это Украине», — сказала Штрак-Циммерманн.

Парламентарий также призвала как можно скорее принять решение по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus, что обсуждается политиками ФРГ на протяжении нескольких месяцев.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят Украине. В Дании пообещали поставить Киеву 19 истребителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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