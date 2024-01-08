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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели мощные взрывы, сообщают СМИ

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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели мощные взрывы, сообщают СМИ

Мощные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством, сообщило интернет-издание “Страна.ua”.«

"Сообщают о громких взрывах в Херсоне и о перебоях с электричеством в некоторых районах города", – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Официальной информации о взрывах пока не поступало.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В понедельник днем радио Sputnik также сообщало о взрывах на территории завода в Херсоне.

Взято отсюда.

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