27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Мир
“Долго не проживут”. Маневр России по Украине вызвал панику в США
Мир
Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера
Мир
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Общество
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
Общество
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде
СВО
В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1079 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество290 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пенсионер из Подмосковья задержан за сексуальное насилие над внучкой

В подмосковном Лыткарино пожилого мужчину заподозрили в изнасиловании малолетней внучки. Об этом сообщает mk.ru.

Как пишет источник, 78-летний пенсионер задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной внучки. Преступные эпизоды множились в течение двух лет. Дедушка якобы растлевал девочку с тех пор, когда ей исполнилось семь.

По имеющимся данным, в 2010 году подозреваемый баллотировался в депутаты местной думы от ЛДПР, но победить не сумел.

Ранее мужчину ограничили в свободе за интимную переписку с 11-летними девочками.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости