В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

Пенсионер из Подмосковья задержан за сексуальное насилие над внучкой

В подмосковном Лыткарино пожилого мужчину заподозрили в изнасиловании малолетней внучки. Об этом сообщает mk.ru.

Как пишет источник, 78-летний пенсионер задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной внучки. Преступные эпизоды множились в течение двух лет. Дедушка якобы растлевал девочку с тех пор, когда ей исполнилось семь.

По имеющимся данным, в 2010 году подозреваемый баллотировался в депутаты местной думы от ЛДПР, но победить не сумел.

Ранее мужчину ограничили в свободе за интимную переписку с 11-летними девочками.

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