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В Польше сообщили ВСУ “не очень хорошую информацию” о российском оружии

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В Польше сообщили ВСУ "не очень хорошую информацию" о российском оружии

Российская планирующая авиабомба “Дрель” будет эффективным инструментом уничтожения бронетехники для ВСУ, пишет польское издание Myśl Polska.«”Это не очень хорошая информация для украинцев, потому что полутонная бомба “Дрель” – это смертоносное оружие, которое даст российской авиации (бомбардировщикам Су-34 и Су-24 и многоцелевым Су-30) современный, эффективный и разрушительный инструмент для поражения наземных целей, в том числе, например, для атаки движущихся колонн украинской бронетехники”, – говорится в материале.

Автор статьи отметил, что российская бомба содержит в себе 15 самонаводящихся поражающих элементов, которые предназначены для нанесения ударов по танкам и системам ПВО противника.

Радио Sputnik писало, как удары российскими “Кинжалами” по ВПК Украины отразятся на снабжении ВСУ.

Взято отсюда.

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