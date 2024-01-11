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В Раде объяснили, почему законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения

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В Раде объяснили, почему законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения

Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку, заявил глава фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия.«

"Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме <…> Главный вопрос – законопроект… по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы", – написал он в Telegram-канале.

Арахамия также отметил, что законопроект вызвал много дискуссий, однако некоторые предложения прямо нарушают права человека, о чем было сказано военному командованию.«”По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах”, – заключил депутат.

Радио Sputnik сообщало, что Рада зарегистрировала пять версий нового законопроекта о мобилизации.

Взято отсюда.

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