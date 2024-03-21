В Раде призвали армии Запада принять участие в боевых операциях на Украине

Военнослужащим армий западных стран следует участвовать в проведении боевых операций на территории Украины, такого мнения придерживается секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.«

"Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины", – сказал он в ходе подкаста британской газеты The Telegraph.

При этом Костенко высказал мнение, что когда дело доходит до оказания помощи Украине, в стране обычно слышат от союзников “больше бла-бла-бла”. «”Я хочу, чтобы они (западные лидеры, – ред.) были более смелыми в своих действиях в отношении РФ”, – цитирует нардепа РИА Новости.

Радио Sputnik писало, как глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил слова президента Франции Эммануэля Макрона, из-за которых лидеров ЕС “охватила паника”.

Взято отсюда.