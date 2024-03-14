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В Раде призвали ужесточить санкции из-за выборов на новых территориях РФ

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В Раде призвали ужесточить санкции из-за выборов на новых территориях РФ

Украина обратилась к Западу с требованием усилить санкционное давление на Россию, а также осудить проведение выборов президента РФ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.«

"Верховная Рада обращается к иностранным правительствам и парламентам, международным организациям с призывом <…> усилить санкционное давление на РФ и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан России, причастных к организации и проведению незаконных президентских выборов на временно оккупированной территории Украины", – написал он в Telegram-канале.

Гончаренко* также заявил, что Запад должен “осудить действия РФ” и противодействовать попыткам Москвы привлечь к выборам на перечисленных территориях международных наблюдателей.

Радио Sputnik сообщало, что в ДНР обнародовали предварительные данные о явке на досрочном голосовании.

Взято отсюда.

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