В Раде сравнили российский удар по Киеву с Армагеддоном

Ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве напоминал конец света, рассказала депутат Верховной рады Кира Рудык.«”Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон”, – цитирует Рудык РИА Новости.

В интервью Business Insider она призналась, что не уверена в том, что расчеты украинской системы противовоздушной обороны смогли перехватить какие-либо снаряды.

Второго января Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и складам с поставленными Западом боеприпасами в Киеве и его пригородах.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik писало, что в Киеве демонтировали две камеры, “засветившие” работу ПВО.

Взято отсюда.