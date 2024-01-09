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В результате обстрела ВСУ территории Курской области погибла женщина

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В результате обстрела ВСУ территории Курской области погибла женщина

В результате обстрела ВСУ приграничного села Горналь Суджанского района Курской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он принес соболезнования ее родным и близким.

Кроме того, продолжил губернатор, в селе повреждены два дома. Оперативные службы проводят подомовой обход.

Ранее во вторник система противовоздушной обороны сбила над территорией региона четыре беспилотника.

По данным Минобороны РФ, один из них был уничтожен над Курчатовским районом, где расположена атомная станция.

Радио Sputnik сообщало, что власти Белгородской области окажут помощь жителям Белгорода, которые захотят временно переехать в Старый Оскол и Губкин.

Взято отсюда.

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