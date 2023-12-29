В результате взрывов в Харькове возникли проблемы с электроснабжением

В результате взрывов в Харьковской области возникли проблемы с электроснабжением, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.«

"В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением. <…> Зафиксированы также повреждения во Львовской, Запорожской и Киевской областях", – написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль подчеркнул, что целями была социальная и критическая инфраструктура.

Также глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в Харькове пострадали склады и предприятия. О каких предприятиях идет речь, он не уточнил.

ВС РФ наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik писало, что взрывы раздаются в нескольких украинских городах.

Взято отсюда.