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В России отреагировали на слова Зеленского о невозможности прекратить огонь

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В России отреагировали на слова Зеленского о невозможности прекратить огонь

В Госдуме и Совфеде отреагировали на слова Владимира Зеленского о невозможности прекращения огня на Украине.

Глава киевского режима во время визита в Эстонию заявил, что никакой паузы в противостоянии с Россией не предвидится. По его мнению, прекращение огня пойдет на пользу только РФ и не приведет к политическому диалогу.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова Зеленского плагиатом. «

"Зеленский, видимо, не имея лучших мыслей, решил продемонстрировать всему миру плагиат, фактически переделывая под себя и так известную всем позицию России, что специальная военная операция на Украине будет доведена до победного конца и обозначенные цели достигнуты, потому что с нацисткой Украиной никаких пауз в военных действиях быть не может", – сказал он РИА Новости.

Белик также выразил мнение, что Зеленский надеялся потрясти мир своей риторикой, однако у него это не получилось, поскольку “на Западе живут реалисты и материалисты, которые не хотят выбрасывать деньги на ветер”. «

"Вполне возможно, мы скоро увидим речь истинных хозяев Украины, которым как раз паузы и остановка военного конфликта очень нужны", – отметил депутат.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, в свою очередь, подчеркнул, что глава киевского режима сделал такое заявление, ориентируясь исключительно на личные мотивы. «

"Им (Владимиром Зеленским, – ред.) движут исключительно личные мотивы. Никакого государственного подхода и переживаний за судьбу Украины и украинского народа здесь нет. На первом месте – интересы Зеленского и его ближайшего окружения. Зеленскому нужен этот конфликт, чтобы оттянуть президентские выборы и как можно дольше удержаться у властной кормушки", – сказал сенатор агентству.

Радио Sputnik ранее писало, что думает президент Эстонии Алар Карис по поводу ударов Украины по территории РФ.

Взято отсюда.

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