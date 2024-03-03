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В Санкт-Петербурге сообщили об устранении последствий ЧП в жилом квартале

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В Санкт-Петербурге сообщили об устранении последствий ЧП в жилом квартале

В домах, получивших повреждения в результате ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, продолжают восстановительные работы, сообщили в пресс-службе администрации района.«”На Пискаревском, 161 и 159к2 продолжаются восстановительные работы”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

Кроме того, сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компанией зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей, чтобы осуществить ремонт.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов. Он отметил, что жертв нет.

Жителей поврежденных квартир эвакуировали. Сообщалось, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация, разрушения будут устранены за счет города.

По данным управления Росгвардии, жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, предположительно, получил повреждения в результате падения БПЛА.

Радио Sputnik ранее сообщило, что системы обнаружения и подавления в Ленинградской области привели в состояние готовности.

Взято отсюда.

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