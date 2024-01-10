В Сети появилось видео с “украинским военкомом”, выдающим повестки в Польше

Украинские военкомы, вероятно, начали раздавать повестки в Варшаве, пишет “Страна.ua”.

Украинское издание в Telegram-канале опубликовало кадры, на которых мужчина в военной форме выписывает молодому человеку, предположительно, повестку и призывает его “как можно скорее покинуть пределы Польши” и явиться по месту проживания в ТЦК.«”Посмотрите, что творится! ТЦК уже в Варшаве!” – возмущенно заявляет девушка за кадром.

Военком при этом несколько раз просит его не снимать. Рядом с ним находится автомобиль на черных номерах, которыми на Украине пользуются военные.

При этом издание отметило, что официальных сведений о начале выдачи повесток за рубежом не поступало.

Радио Sputnik писало, что военкомы остановили троллейбус в Одессе для проверки.

Взято отсюда.