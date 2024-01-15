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В Швейцарии рассказали о просьбе Зеленского, связанной с мирным саммитом

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В Швейцарии рассказали о просьбе Зеленского, связанной с мирным саммитом

Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирный саммит по Украине, заявила швейцарский президент Виола Амхерд на пресс-конференции в Берне.«”Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня…. и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию”, – приводит ее слова РИА Новости.

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая накануне на пресс-конференции в Давосе, заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

Радио Sputnik ранее писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Швейцарии о переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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