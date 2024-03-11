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В Словакии предложили Западу альтернативу отправке войск на Украину

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В Словакии предложили Западу альтернативу отправке войск на Украину

Западным странам, поддерживающим ВСУ, стоит задуматься над возвращением боеспособных украинцев на родину, а не обсуждать отправку солдат НАТО для участия в конфликте между Украиной и Россией, считает министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

На своей странице в соцсетях министр высказал мнение, что отправка войск НАТО на Украину будет грубым нарушением красной линии, которая значительно увеличит риск глобального конфликта.«

"Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта. <…> Если бы наши подстрекатели войны всерьез думали о поддержке Украины и поражении России, кричали бы о том, чтобы сделать возможным возвращение боеспособных украинцев на свою родину", – приводит слова Калиняка РИА Новости.

Словацкий министр подчеркнул, что необходимо немедленно остановить бои в зоне конфликта и искать мирный способ восстановить суверенитет Украины.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже заявил, что участники саммита обменялись мнениями по вопросу возможности отправки на Украину военнослужащих, но консенсуса не достигли.

Радио Sputnik рассказало, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто осудил власти Франции и Польши за предложение отправить войска НАТО на Украину.

Взято отсюда.

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