Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности Украины, заявил сенатор Константин Долгов. «

"Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН (Антониу Гутерриш), прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского", – сказал Долгов газете "Взгляд".

В интервью изданию сенатор отметил, что генсек ООН Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, однако этого недостаточно. «”Одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ”, – отмечает он.

Также, по словам Долгова, необходима жесткая международная критика действий ВСУ.«”России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины”, – резюмировал сенатор.

В воскресенье, 21 января, утром украинские войска нанесли удар по Кировскому району столицы ДНР. По последним данным, в результате которого погибло более двух десятков мирных жителей, также более 20 человек получили ранения.

Накануне офис генсека ООН сообщил, что Гутерриш решительно осуждает все атаки на гражданское население, в том числе ракетный обстрел рынка в Донецке со стороны Украины.

Ранее радио Sputnik писало, что МИД России назвал обстрел ВСУ рынка в Донецке варварским терактом.

Взято отсюда.