ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Анна Беломытцева продолжает забивать за московский «Локомотив»
Спорт
Турнир по мини-футболу прошел между подразделениями краевого управления
Спорт
В ветеранских турнирах АКАМФ разыграны вторые комплекты наград в летнем сезоне
Спорт
Продолжается регистрация на традиционный веломарафон PULSE-2023
Спорт
Символическая цифра. Четвёртый этап Кубка КШК по блицу и рапиду собрал в Бийске 64 участника
Спорт
Идёт приём документов в СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай505 News
Новости Горняк115 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт126 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Совфеде сочли «лакомым куском» для Зеленского западную помощь Украине

редактор01 mins

Сенатор Цеков: помощь западных союзников стала для Зеленского «лакомым куском»

С началом спецоперации для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения стала «лакомым куском» помощь западных кураторов. Об этом сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил газете «Известия».

«Их, мне кажется, в меньшей степени интересует помощь оружием, главное — чтобы деньги переводили, а они их очень предметно воровали», — отметил сенатор.

Цеков напомнил о коррупции на Украине «на всех уровнях, начиная от президента» и заканчивая чиновниками областного и районного масштабов. Сенатор прокомментировал публикацию издания Politico о том, что республиканская партия в США планирует назначить инспектора, который будет контролировать переданные Киеву средства для предотвращения их расхищения. Цеков убежден, что такие действия не смогут снизить уровень коррупции на Украине. По его словам, то, что на Украине коррупция было фактически известно с первых дней независимости страны. В период спецоперации она «приняла огромные размеры».

«Комиссия-то будет создана, но то, что она не никак снизит уровень коррупции на Украине — это однозначно», — заключил сенатор.

20 августа в Вашингтоне заявили, что Зеленский виновен в 400-тысячных потерях ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News