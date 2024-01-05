В США объяснили бесполезность для ВСУ переданных Польшей танков

Украинские военнослужащие не стремятся использовать танки Т-72, переданные Польшей, пишет американское издание The Atlantic.

Авторы статьи называют эти тяжелые машины бесполезными для Вооруженных сил Украины и подчеркивают, что украинцы не используют данные танки из-за действий российской артиллерии.

Эти машины ВСУ предпочитают оставлять для артиллерийской поддержки, отмечает издание.

Журналисты уточняют, что украинские военные пытались осуществить прорыв танками Т-72, однако выяснилось, что использование такой техники не всегда возможно ввиду наличия Вооруженных сил России противотанковых средств, современной авиации и оснащенной артиллерии.

Радио Sputnik писало, что на Украине не хватает военных для обучения украинских военнослужащих эксплуатации Leopard 2.

Взято отсюда.