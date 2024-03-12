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В США объяснили, почему Россия не ведет войну против Украины

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В США объяснили, почему Россия не ведет войну против Украины

Россия ведет на Украине спецоперацию, а не войну, так как не хочет лишать соседнюю страну дееспособности, считает экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.«”Россия ведет эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придется иметь дело с тем, что осталось от Украины”, – цитирует Риттера РИА Новости.

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он высказал мнение, что Москва заинтересована в дееспособной Украине, так как в ином случае эта страна станет лишь обузой.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Вашингтоне ожидали ядерного удара РФ по Украине с самого начала СВО.

Взято отсюда.

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