В США посетовали на украинское контрнаступление

WP: ситуация с контрнаступлением Украины сложнее, чем ожидалось

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), повлекшее за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем ожидалось. Об этом написал в статье для американской газеты The Washington Post журналист Ишан Тхарур.

По его словам, были опасения, что наступление будет проходить тяжело, но на деле все оказалось куда сложнее, Украина не смогла совершить прорыв.

Журналист также отметил, что политики США и Европы были осторожны в своих высказываниях по поводу военных успехов ВСУ.

Тхарур вспомнил слова председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Тот еще в июне предупреждал, что украинское контрнаступление будет «долгим, кровавым и медленным». По словам Милли, так оно и вышло.

Журналист WP подчеркнул, что из-за отсутствия успехов Украине придется решать конфликт за столом переговоров.

На прошлой неделе генерал Милли говорил, что сейчас преждевременно предметно обсуждать возможность достижения целей Киева дипломатическим, а не военным путем.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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