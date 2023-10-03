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В США предсказали войну в Германии из-за Украины

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Экс-разведчик Риттер: передача Украине ракет Taurus может привести к войне в ФРГ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предсказал войну в Германии из-за решения передать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В качестве примера он привел ситуацию, если бы Тегеран передал оружие мексиканскому картелю, которое предназначалось бы для ударов по США. Риттер утверждает, что тогда Соединенные Штаты сравняли бы Иран с землей.

Он считает, что нельзя позволить Германии думать о том, что ее действия не повлекут за собой последствий. Он считает, что за передачей ракет в ФРГ может прийти война.

До этого председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что использование украинскими войсками крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по целям на территории России стало бы обоснованным.

27 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ожидаемая украинской армией передача западных дальнобойных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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