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В США рассказали какое “послание НАТО” направили россияне в ходе выборов

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В США рассказали какое "послание НАТО" направили россияне в ходе выборов

Переизбрав Владимира Путина на пост президента РФ, россияне показали свое нежелание прогибаться под НАТО, заявил РИА Новости бывший сенатор в американском штате Вирджиния Ричард Блэк.«”Российские избиратели направили послание НАТО: “Держите свои руки подальше от нашей территории. Мы отвергаем вашу массовую миграцию, ваше беззаконие, безбожие и ваши мечты о глобалистской империи. Россия верит в Бога, свою культуру и свои традиции. Мы готовы заплатить за свободу своей кровью, и вы не будете нами командовать”, – сказал собеседник агентства.

Блэк отметил, что новый срок Путина может оказаться “сдерживающим фактором” для НАТО от эскалации конфликта и отправки своих войск на Украину.«”Президент (Франции Эммануэль) Макрон недавно “запустил пробный шар”, чтобы проверить готовность стран НАТО поддержать идею об отправке войск на Украину. Предложение Франции получило поддержку от Польши и ряда других стран. Результаты выборов в России могут удержать НАТО от реализации безрассудного предложения Макрона”, – считает бывший конгрессмен.

Экс-сенатор подчеркнул, что победа Путина в выборах была настолько уверенной, что не оставляет сомнений относительно поддержки со стороны российских избирателей.

Радио Sputnik писало, что МИД Германии не будет указывать должность Путина в официальных документах.

Взято отсюда.

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