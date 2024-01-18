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В США резко ответили Зеленскому на “три главных вопроса”

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В США резко ответили Зеленскому на "три главных вопроса"

Запад не будет ставить под угрозу свое существование ради Украины, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в ответ на пост Владимира Зеленского в соцсети Х.

Зеленский опубликовал фрагмент своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где затронул “три главных вопроса”, которые задавали ему чаще всех.

“Когда закончится война России против Украины? Возможна ли третья мировая война? Пришло ли время переговоров с Путиным?” – написал глава киевского режима.

Ответ на эти вопросы Риттер дал в комментариях.«

"1. Когда ты сдашься. 2. Нет. Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима. 3. Да, если под переговорами ты подразумеваешь принятие безоговорочной капитуляции", – написал он.

Экс-разведчик также предложил Зеленскому поставить себя на место Гитлера, чтобы оценить шансы Украины на победу.«”Конец апреля 1945 года, Красная армия приближается. Ведите переговоры – Москва вас больше не слушает. У вас был шанс в апреле 2022 года, и вы его отвергли. Теперь ваши американские и европейские союзники убегают”, – резюмировал он.

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Кот объяснил, чем вызвана истерика Зеленского в Давосе.

Взято отсюда.

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