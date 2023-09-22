В США сообщили, что администрация готовит план в случае остановки финансирования - ГОРНЯК22

Белый дом: администрация готовит план на случай остановки финансирования

Ведомства Соединенных Штатов готовят планы на случай прекращения финансирования правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«У меня нет конкретики на этот счет, но, конечно, ведомства работают над планом на случай, если такое произойдет. Но лучший план сейчас — не допустить остановки финансирования правительства», — сказала она.

18 сентября газета The Washington Post писала, что представителей Республиканской партии США выступили с проектом краткосрочного бюджета во избежание приостановки работы американского правительства из-за отсутствия полноценного бюджета на 2024 год.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что потенциальная приостановка работы ряда американских федеральных ведомств оказала бы негативное влияние на военную помощь Вашингтона Киеву.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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