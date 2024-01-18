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В США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

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В США ввели санкции против перевозивших российскую нефть танкеров

Министерство финансов США ввело новые ограничительные меры, под которые попали 17 морских судов, которые ходили под флагами Либерии и перевозили российскую нефть, пишет “Газета.ru” со ссылкой на пресс-релиз Управления по контролю за иностранными активами.

Санкции являются частью ужесточения мер против нарушителей ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Из-за ограничений около десяти танкеров с сахалинской нефтью сейчас вынужденно простаивают в море в ожидании разрешения на разгрузку. Так США ужесточают контроль за соблюдением ограничений на экспорт российской нефти и расширяют санкции на компании, причастные к ее транспортировке, отмечает издание.

Под ограничения также попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой принадлежат суда, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Радио Sputnik в декабре сообщало, что танкеры с российской нефтью задержали по пути в Индию.

Взято отсюда.

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