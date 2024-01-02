В США высказались по поводу сроков завершения конфликта на Украине

Украина может проиграть в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года, считает обозреватель издания Politico, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Он отметил, что в американском парламенте растет напряженность, в частности из-за республиканцев, которые раз за разом блокируют все усилия Вашингтона по предоставлению дополнительной помощи Киеву. «

"Нет никакой уверенности в том, что какой-либо пакет, одобренный Сенатом, возглавляемым демократами, будет принят в Палате представителей, возглавляемой республиканцами", – написал Даалдер.

По словам экс-посла, еще одной угрозой для Киева может стать бывший глава Белого дома Дональд Трамп.«

"Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине", – говорится в публикации.

В то же время, отмечает Даалдер, у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить дефицит оружия от прекращения поставок США. В результате этого ВСУ неизбежно начнут испытывать сложности в удержании 1 000-километровой линии фронта.«”Обобщая, война на Украине может быть проиграна в первой половине 2024 года”, – заключает обозреватель.

Радио Sputnik писало о возможных границах Украины после краха ВСУ.

Взято отсюда.