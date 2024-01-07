Владимир Зеленский и американские политики полностью оторван от действительности и не хотят признавать реальное положение дел, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. «”Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве”, – написал он в соцсети X.

Макгрегор отметил, что люди надеются на ум и приземленность чиновников в Вашингтоне, однако их ожидания не оправдаются. «

"Для них (политиков, – ред.) правда не имеет значения", – резюмировал он.

Радио Sputnik также писало, как в Сети отреагировали на призыв Зеленского передать Украине замороженные активы России.

Взято отсюда.