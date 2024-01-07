Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В США указали на важное сходство между Зеленским и политиками из Вашингтона

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В США указали на важное сходство между Зеленским и политиками из Вашингтона

Владимир Зеленский и американские политики полностью оторван от действительности и не хотят признавать реальное положение дел, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. «”Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и Зеленского в Киеве”, – написал он в соцсети X.

Макгрегор отметил, что люди надеются на ум и приземленность чиновников в Вашингтоне, однако их ожидания не оправдаются. «

"Для них (политиков, – ред.) правда не имеет значения", – резюмировал он.

Радио Sputnik также писало, как в Сети отреагировали на призыв Зеленского передать Украине замороженные активы России.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это что-то новое”. Полковник ВСУ заявил о большой угрозе от ВС России

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Гладков уточнил информацию о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

В США указали на важное сходство между Зеленским и политиками из Вашингтона

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Началось все с двух событий. Студент из РФ о травле в Эдинбурге из-за СВО

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Вот-вот рухнет”. В Германии заговорили о незавидном положении Украины

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские бойцы нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в районе Коблево

07.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Переговоров не будет”. В США назвали вероятный исход конфликта на Украине

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix