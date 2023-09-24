WP: ВСУ потеряли много военной техники в районе Вербовое и Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли много военной техники во время боевых действий в районе населенных пунктов Вербовое и Работино на Запорожском направлении. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на командира штурмового подразделения ВСУ.

«Там было потеряно много техники», — сказал украинский военный.

По его словам, среди уничтоженных вооружений оказались немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронетранспортеры Stryker.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ.

До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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