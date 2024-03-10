В Ватикане внесли ясность в слова папы римского об Украине и белом флаге

Папа римский Франциск, говоря о том, что Украине необходимо поднять белый флаг, не подразумевал капитуляцию, заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Накануне было опубликовано интервью с папой римским Франциском. Понтифик заявил, что Украина должна отыскать в себе храбрость и “поднять белый флаг”, чтобы согласиться на мирные переговоры.

Как пояснил Бруни, слова папы римского не означали, что Киев должен капитулировать. «

"Папа римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам. <…> В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, папа ясно заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией". Он надеется на дипломатическое решение для достижения справедливого и прочного мира", – приводит его слова Vatican News.

Радио Sputnik сообщало, что Турция готова принять мирный саммит по Украине.

Взято отсюда.