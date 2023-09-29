В «Википедии» предложили удалить материал о ветеране СС после скандала в Канаде

В «Википедии» предложили удалить англоязычную статью об эсэсовце Хунке

Англоязычная статья в «Википедии» об украинском нацисте Ярославе Хунке, служившем в дивизии СС «Галичина», предлагается к удалению. Об этом говорится на соответствующей странице онлайн-энциклопедии, сообщает «Лента.ру».

«Эта статья рассматривается на предмет удаления в соответствии с политикой «Википедии» по удалению статей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями об этом на странице», — сказано в примечании перед материалом.

Некоторые пользователи заявили, что статью о Хунке необходимо удалить, так как он не является знаменитой персоной. Однако многие выступили за сохранение материала, указав на резонанс вокруг события в парламенте Канады.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

До этого посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина».

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады глава Украины поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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