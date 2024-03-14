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В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

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В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки дронов объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.«”На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие… Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход”, – написал он в Telegram-канале.

Гусев отметил, что силы ПВО находятся в готовности.

Ранее радио Sputnik рассказало об атаке украинского БПЛА на инфраструктурный объект в Белгородской области.

Взято отсюда.

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