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В Воронежской области введен режим ЧС после схода боеприпаса

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В Воронежской области введен режим ЧС после схода боеприпаса

В селе Петропавловка, где из-за схода боеприпаса оказались повреждены более 100 жилых домов, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Минобороны РФ 2 января сообщило, что над поселком Петропавловка произошел аварийный сход боеприпаса. По информации главы региона Гусева, погибших нет, четыре человека обратились за медицинской помощью в связи с легкими повреждениями. Происшествие затронуло более 100 домов, восемь из них были полностью разрушены.«

"В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. <…> Но стоит и еще одна задача – сделать все в короткие сроки. Приняли решение ввести в поселке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств", – написал Гусев в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что в ЛНР произошел нештатный сход авиабоеприпаса.

Взято отсюда.

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