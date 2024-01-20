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В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

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В ВСУ объяснили, почему опасаются ввозить на Украину истребители F-16

Украина опасается размещать на своей территории западные истребители F-16 и большое количество ракет для систем ПВО, так как это вооружение может быть уничтожено российскими войсками, объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.«”Разведка, к сожалению, у них работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами”, – цитирует Игната “Газета.ru”.

По его словам, та же проблема и с истребителями F-16, которые, находясь на Украине, станут “хорошей мишенью” для российских войск.

Военный пояснил, что рациональное зерно в размещении F-16 в стране появится, когда для этого все будет готово – в том числе, летчики, обслуживание и аэродромная инфраструктура, добавляют Argumenti.ru.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в США объяснили нежелание Запада поставить Украине F-16.

Взято отсюда.

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