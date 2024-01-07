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В ВСУ отреагировали на перенос сроков передачи истребителей F-16 Данией

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В ВСУ отреагировали на перенос сроков передачи истребителей F-16 Данией

Министерство обороны Дании не делало официальных заявлений о смещении сроков передачи Украине истребителей F-16, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Ранее газета Berlingske сообщила со ссылкой на Минобороны Дании, что отправка первых F-16 Украине задерживается на срок до полугода.

Игнат отметил, что западные издания часто “ссылаются на какие-то свои источники”, после чего информацию разносят по всем изданиям и они становятся “мейнстримом”. При этом никаких официальных заявлений датское Минобороны не делало, подчеркнул он.«

"Смотрим на сайт Министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. <…> То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться", – цитирует спикера РИА Новости.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов оценил шансы ВСУ переломить ситуацию на фронте с помощью “вундерваффе”.

Взято отсюда.

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