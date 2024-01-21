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В ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное

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В ВСУ подтвердили потерю села Крахмальное

Начальник Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо признал потерю села Крахмальное Харьковской области в эфире телеканала “Рада”.«”В селе Крахмальное… отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности”, – цитирует Фитьо РИА Новости.

По его словам, населенный пункт для ВСУ якобы “не имеет никакого значения”.

Минобороны РФ в воскресенье сообщило об освобождении Крахмального в ежедневной сводке о ходе СВО.

Ранее радио Sputnik писало, что российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

Взято отсюда.

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