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В ВСУ пожаловались на создающих проблемы на фронте “тыловых крыс” во власти

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В ВСУ пожаловались на создающих проблемы на фронте "тыловых крыс" во власти

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) большие проблемы на фронте из-за коррупции, рассказали военнослужащие корреспондентам французского телеканала Franceinfo.

Виновниками сложившейся ситуации военные считают представителей власти.«”Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте”, – сказал военнослужащий по имени Александр.

Другой собеседник журналистов заявил, что находится на фронте не ради интересов политиков, которые лишь присваивают выделяемые Западом деньги.

Его сослуживец в этой связи пожаловался на необходимость самостоятельно покупать обмундирование.

Радио Sputnik рассказало, что происходит на Украине со средствами, выделяемыми Западом на обеспечение ее информационной безопасности.

Взято отсюда.

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