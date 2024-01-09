У Вооруженных сил Украины (ВСУ) большие проблемы на фронте из-за коррупции, рассказали военнослужащие корреспондентам французского телеканала Franceinfo.

Виновниками сложившейся ситуации военные считают представителей власти.«”Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте”, – сказал военнослужащий по имени Александр.

Другой собеседник журналистов заявил, что находится на фронте не ради интересов политиков, которые лишь присваивают выделяемые Западом деньги.

Его сослуживец в этой связи пожаловался на необходимость самостоятельно покупать обмундирование.

Радио Sputnik рассказало, что происходит на Украине со средствами, выделяемыми Западом на обеспечение ее информационной безопасности.

Взято отсюда.