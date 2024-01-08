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В ВСУ рассказали о новой тактике российской авиации в зоне СВО

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В ВСУ рассказали о новой тактике российской авиации в зоне СВО

Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Архивное фото

Российская авиация начала использовать новую тактику при нанесении ракетных ударов по территории Украины, заявил в интервью TV5 Monde оператор ПЗРК Stinger украинский военнослужащий Роман.«”Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты”, – рассказал собеседник журналистов.

По его словам, эти тепловые ловушки мешают работе операторов систем Stinger и раньше их широкого применения не отмечалось.

Военнослужащий добавил, что в результате массированных ракетных атак российской армии запасы боеприпасов у ВСУ продолжают сокращаться.

Радио Sputnik писало, что в Германии посоветовали украинским властям смириться с потерей контроля над территориями.

Взято отсюда.

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