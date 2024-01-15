В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков

Скончался один из самых опытных пилотов ВСУ, генерал Станислав Павлович, сообщило Воздушное командование “Запад” Вооруженных сил Украины в соцсетях.«”Сегодня мы попрощались и почтили память нашего покойного военного”, – приводит фрагмент записи РИА Новости.

Обстоятельства смерти летчика не уточняются.

Станислав Павлович в 2008–2013 годах возглавлял воздушное командование “Запад” Воздушных Сил ВСУ.

Радио Sputnik ранее сообщало о смерти служившего в ВСУ актера из “Возвращения Мухтара” Василия Кухарского.

Взято отсюда.