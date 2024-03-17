В ВСУ ужаснулись российскому оружию, которое “атакует каждого” на фронте

Российские бойцы в ближайшие месяцы получат достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого солдата ВСУ на передовой, считает украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным “Флеш”. «

"Сейчас у россиян достаточно БПЛА, чтобы поражать и технику, и наши объекты – например, окопы и блиндажи. Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте", – цитирует его РИА Новости.

ВСУшник отметил, что украинская армия не сможет противостоять дронам ВС РФ.

“Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Стрелковое оружие здесь не поможет”, – сказал Бескрестнов в интервью телеканалу “Ми – Україна”.

FPV-дрон представляет собой беспилотник, преимущественно коптерного, но также и самолетного типа, который управляется оператором дистанционно с помощью пульта. Очки виртуальной или дополненной реальности позволяют управляющему дроном видеть изображение с курсовой камеры БПЛА.

Радио Sputnik также сообщило, что российские FPV-дроны уничтожили два склада ВСУ в тыловой зоне.

Взято отсюда.