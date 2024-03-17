реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В ВСУ ужаснулись российскому оружию, которое “атакует каждого” на фронте

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В ВСУ ужаснулись российскому оружию, которое "атакует каждого" на фронте

Российские бойцы в ближайшие месяцы получат достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого солдата ВСУ на передовой, считает украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным “Флеш”. «

"Сейчас у россиян достаточно БПЛА, чтобы поражать и технику, и наши объекты – например, окопы и блиндажи. Через четыре-пять месяцев у россиян будет достаточно FPV, чтобы атаковать каждого солдата на украинском фронте", – цитирует его РИА Новости.

ВСУшник отметил, что украинская армия не сможет противостоять дронам ВС РФ.

“Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет, потому что в чистом поле против FPV выжить невозможно. Стрелковое оружие здесь не поможет”, – сказал Бескрестнов в интервью телеканалу “Ми – Україна”.

FPV-дрон представляет собой беспилотник, преимущественно коптерного, но также и самолетного типа, который управляется оператором дистанционно с помощью пульта. Очки виртуальной или дополненной реальности позволяют управляющему дроном видеть изображение с курсовой камеры БПЛА.

Радио Sputnik также сообщило, что российские FPV-дроны уничтожили два склада ВСУ в тыловой зоне.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Мэр Бийска призвал бийчан проголосовать на выборах президента

Мэр Бийска призвал бийчан проголосовать на выборах президента

Бийчан приглашают принять участие в выборах президента РФ Мэр Бийска…

В Бийске на выборы президента РФ пришли Дед Мороз и Снегурочка

В Бийске на выборы президента РФ пришли Дед Мороз…

17 марта 2024 года в Алтайском крае стартовал третий день…

Знаток голосов птиц: бийчанин принял участие в шоу на федеральном канале

Знаток голосов птиц: бийчанин принял участие в шоу на…

15 марта житель Бийска стал героем выпуска «Удивительные люди» Бийчанин…

Депутаты Бийска приглашают проголосовать на выборах президента РФ

Депутаты Бийска приглашают проголосовать на выборах президента РФ

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в выборах президента РФ…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp